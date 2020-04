Policiais do 10º Batalhão realizam diversas apreensões

Nesta segunda-feira (27), policiais militares do 10º Batalhão realizaram diversas ações preventivas, que resultaram em apreensão de simulacro de arma de fogo, prisão de indivíduo foragido, apreensão de drogas e recuperação de veículo com restrição. Os suspeitos foram detidos.



Por volta do meio dia, um veículo utilizado para transporte escolar foi localizado em meio a um matagal no bairro Meaípe. O mesmo encontrava-se com restrição de furto ou roubo.



Durante a tarde, por volta das 14h, um menor de 16 anos foi apreendido em posse de 7 pinos de cocaína. O fato se deu no bairro Portal Club. Concomitantemente, um homem de 24 anos foi detido no Centro da cidade, pois encontrava-se com mandado de prisão em aberto pelo artigo 157.



Durante a noite, por volta das 21h, um menor de 17 anos foi apreendido na orla da Praia do Morro em flagrante tráfico de drogas. Em sua posse foram apreendidas 14 buchas de maconha, 14 pedras de crack e 05 pinos de cocaína.



Ainda durante a noite – no bairro Village do Sol, um simulacro de arma de fogo foi apreendido em posse de um indivíduo de 19 anos.



Os detidos nas ocorrências foram encaminhados à delegacia juntamente com todo material.