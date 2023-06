Policiais militares apreendem arma e motocicleta clonada em Anchieta

Na terça-feira (13), durante uma operação de trânsito na Rodovia ES 060, em Anchieta, policiais militares da 10ª Cia Independente apreenderam uma motocicleta Honda CB 250 Twister, que apesar de sua aparente normalidade no emplacamento e no chassi, após uma verificação mais detalhada foi possível

constatar que o veículo era clonado, sendo o condutor conduzido para a delegacia.

Mais tarde, durante patrulhamento, militares abordaram um suspeito com denúncias de envolvimento no tráfico de drogas e posse de arma, encontrando em sua proximidade um revólver calibre .38, com numeração raspada e 04 munições intactas do mesmo calibre.

O abordado confessou que o armamento seria para sua defesa.

Os materiais e os detidos foram conduzidos para a delegacia.