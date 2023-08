Policiais Militares do 10° Batalhão recuperam veículo roubado e apreendem drogas

Nesta quarta-feira (09), uma dupla de policiais realizou duas apreensões de drogas no bairro São Gabriel, em Guarapari. Na Rua Minas Gerais, um menor de 15 anos foi abordado com oito pedras de crack e nove buchas de maconha. Já na Rua Tuia os militares localizaram, em um terreno baldio, 34 pinos de cocaína, oito buchas de maconha e quatro pedras de crack.

Durante a noite, uma equipe de policiais abordou dois indivíduos em atitude suspeita na Av. Santa Cruz,

bairro Jabaraí, realizando tráfico de drogas. Na residência de um dos abordados foram apreendidos 179 pinos com cocaína, 21 pedras de crack, 32 buchas de maconha, um pedaço de maconha e um caderno com anotações do tráfico de drogas.

Na residência do segundo abordado apreenderam um tablete de maconha, 63 buchas de maconha, 151 pinos com cocaína, 50 pedras de crack, um simulacro de pistola e uma balança de precisão.

Ainda durante a noite, militares do 10° batalhão recuperaram o veículo Ford/KA, de cor prata, que havia sido roubado no bairro Muquiçaba, próximo à escola Ana Rocha Lyra. Na ação foi rastreado o aparelho celular da vítima, que apontou para a Rua Dezessete do bairro Fátima, Cidade Jardim. O veículo foi localizado estacionado na via.

Todo o material apreendido e os suspeitos detidos foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.