Policiais Rodoviários Federais fazem parto dentro de veículo em Viana/ES

today21 de dezembro de 2020 remove_red_eye40

Policiais rodoviários federais realizaram um parto na manhã de hoje (21), no Km 304 da BR 101, em Viana/ES.

Os agentes estavam na Unidade Operacional da PRF em Viana, quando um veículo GM/Cobalt parou em frente ao posto. O condutor desembarcou do automóvel e informou aos PRF’s que sua esposa estaria em trabalho de parto no interior do carro.

De imediato, os agentes foram até o automóvel onde se encontrava a mulher de 37 anos, que estava com 38 semanas e quatro dias de gestação.

O casal, que reside no distrito de Araçatiba, município de Viana, estava seguindo para a maternidade, quando o condutor parou em frente ao posto da PRF para pedir auxilio aos policiais, pois o processo de parto estava adiantado.

Os agentes ao perceberem que a criança estava por nascer realizaram o parto no local.

A pequena Laís nasceu às 09h35min, recebeu os primeiros cuidados ali mesmo, sendo posteriormente levada, juntamente com a mãe, para a maternidade São João Batista, em Cariacica/ES, pela equipe de suporte médico da concessionária ECO 101.