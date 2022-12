Policial Militar salva mulher que pulou no Rio Itapemirim, em Cachoeiro

Um ato de heroísmo e de bravura de um policial militar do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) salvou a vida de uma mulher que pulou da Ponte Guadalajara, no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (22).

O 3º Sargento Vagner Lopes Maciel, integrante do Sistema de Inteligência da Polícia Militar (Sipom), enquanto se deslocava para o 9º BPM, visualizou uma mulher encostada no parapeito da referida ponte. Logo em seguida, o militar presenciou a mulher se atirando nas correntezas do Rio Itapemirim. De imediato, o policial parou seu veículo e não mediu esforços para ajudar a vítima de 32 anos, que após pular se agarrou a uma árvore próximo à margem.

Em seu veículo havia uma corda de aproximadamente 30 metros. Assim, o militar se dirigiu a uma rua lateral ao Rio Itapemirim, amarrando a corda em um poste e a arremessando até a mulher para que ela pudesse se agarrar com segurança.

Posteriormente, em ato altruísta e profissional adentrou ao rio e conseguiu segurar a mulher, retirando-a da correnteza, saindo ambos ilesos.

Informações dão conta de que a vítima tentou contra a própria vida em outras oportunidades e faz tratamento psiquiátrico. Após o resgate ela foi encaminhada ao CAPAAC pela viatura do SAMU.