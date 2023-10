Polícias Civil e Militar realizam operação para combater o tráfico de drogas em Montanha

16 de outubro de 2023

Policiais Civis e Militares do município de Montanha realizaram uma operação conjunta, na manhã desta segunda-feira (16), no bairro Lajedo, com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, em desfavor de indivíduos ligados ao tráfico de drogas local.

Um homem de 24 anos foi preso e foram apreendidas drogas, dinheiro, balança de precisão, aparelhos celulares, material para embalo de entorpecentes, além de aves silvestres.

A ação foi mais uma das intensas ações contra o tráfico de entorpecentes, na cidade de Montanha. O alvo foi localizado em casa, no bairro Lajedo. Durante as buscas foi localizada embaixo da cama do suspeito uma sacola que continha um tablete de maconha, uma porção de cocaína, uma porção de crack, R$ 48,00 em espécie, material para embalo de entorpecentes e uma balança de precisão.

No guarda-roupa os policiais apreenderam ainda anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes, quatro aparelhos celulares e dois pássaros da fauna silvestre, que estavam em cativeiro sem a devida licença ambiental.

Foram realizadas buscas em uma loja de roupas, que segundo investigações, seria utilizada pelo suspeito para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. No local foram apreendidos três aparelhos celulares e R$ 2.020,00 em espécie.

O conduzido foi encaminhado à autoridade policial para providências cabíveis e permanecerá à disposição da Justiça.

por Adriana Nascimento Amaral – Policial Civil

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)