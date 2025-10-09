População de Guarapari poderá escolher nome do novo Centro de Atendimento ao Cidadão
A Prefeitura de Guarapari abriu uma enquete pública para que a população participe da escolha do nome do novo Centro de Atendimento ao Cidadão, que será inaugurado em breve no município. A votação segue aberta até a próxima quarta-feira, dia 16 de outubro, no perfil oficial da Prefeitura no Instagram.
O novo centro vai concentrar em um único espaço diversos serviços públicos, com o objetivo de facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais, reduzir deslocamentos e otimizar o tempo dos usuários.
A consulta popular apresenta três opções de nomes:
1. Guará Fácil
2. Casa do Cidadão
3. Atende Guarapari
Segundo a gestão municipal, a iniciativa de envolver a população na escolha do nome reforça o compromisso com a transparência e com a participação popular nas decisões que impactam diretamente o cotidiano da cidade.
O prefeito Rodrigo Borges destacou a relevância da participação da comunidade na construção do novo espaço público.
“Estamos dando um passo importante para modernizar e humanizar o atendimento ao cidadão em Guarapari. Queremos que esse espaço seja, desde o início, um reflexo do que a população deseja. Escolher o nome é um gesto simbólico, mas representa a nossa visão de gestão participativa. Convidamos todos os moradores a votarem e fazerem parte dessa escolha”, afirmou o prefeito.
A proposta do Centro de Atendimento ao Cidadão é reunir, em um só lugar, serviços administrativos e de atendimento ao público, promovendo mais eficiência e acessibilidade.
A votação está disponível no Instagram oficial da Prefeitura de Guarapari: @prefeituradeguarapari
(https://www.instagram.com/prefeituradeguarapari)