População de Guarapari poderá escolher nome do novo Centro de Atendimento ao Cidadão

today9 de outubro de 2025 remove_red_eye52

A Prefeitura de Guarapari abriu uma enquete pública para que a população participe da escolha do nome do novo Centro de Atendimento ao Cidadão, que será inaugurado em breve no município. A votação segue aberta até a próxima quarta-feira, dia 16 de outubro, no perfil oficial da Prefeitura no Instagram.

O novo centro vai concentrar em um único espaço diversos serviços públicos, com o objetivo de facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais, reduzir deslocamentos e otimizar o tempo dos usuários.

A consulta popular apresenta três opções de nomes:

1. Guará Fácil

2. Casa do Cidadão

3. Atende Guarapari

Segundo a gestão municipal, a iniciativa de envolver a população na escolha do nome reforça o compromisso com a transparência e com a participação popular nas decisões que impactam diretamente o cotidiano da cidade.

O prefeito Rodrigo Borges destacou a relevância da participação da comunidade na construção do novo espaço público.

“Estamos dando um passo importante para modernizar e humanizar o atendimento ao cidadão em Guarapari. Queremos que esse espaço seja, desde o início, um reflexo do que a população deseja. Escolher o nome é um gesto simbólico, mas representa a nossa visão de gestão participativa. Convidamos todos os moradores a votarem e fazerem parte dessa escolha”, afirmou o prefeito.

A proposta do Centro de Atendimento ao Cidadão é reunir, em um só lugar, serviços administrativos e de atendimento ao público, promovendo mais eficiência e acessibilidade.

A votação está disponível no Instagram oficial da Prefeitura de Guarapari: @prefeituradeguarapari

(https://www.instagram.com/prefeituradeguarapari)