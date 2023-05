“Por você eu bebo o mar de canudinho” alcança mais de 1 milhão de visualizações no Youtube

A música, originalmente intitulada “Canudinho”, chega com sonoridade totalmente nova na versão de arrocha

Quando se pensa em sertanejo e música boa, Henrique e Diego é a dupla que vem à cabeça. Com 22 anos de carreira, a dupla sertaneja garantiu sucesso da nova versão de “Canudinho”, intitulada “Por você eu bebo o mar de canudinho”, feat Jaldo Rodrigues. A canção, originalmente lançada em 2012, como “Coração Sem Noção” teve a nova versão lançada no último mês e já ultrapassa a marca de 1 milhão de visualizações no Youtube.

Desta vez com uma sonoridade totalmente nova, gravada em estúdio e na versão de arrocha, a junção das vozes de Henrique e Diego e Jaldo Rodrigues, trouxe a combinação perfeita, animada e dançante, o que explica todo o sucesso pelas plataformas de música. No Spotify, “Por você eu bebo o mar de canudinho” já ultrapassam 522 mil reproduções. Ao todo, a música conta com 2,1 milhões de usuários únicos alcançados, 1,3 milhão de visualizações no vídeo e 184 mil engajamentos totais – em apenas duas semanas de lançamento. Na voz de Jaldo Rodrigues, a música alcançou mais de 1 milhão de streams no Spotify e 3 milhões de streams no TikTok.

“‘’Por você eu bebo o mar de canudinho’’, originalmente chamada “Coração Sem Noção (Canudinho)” nos acompanha há 10, 12 anos e temos um carinho enorme por ela. A nova versão reforça seu potencial, numa regravação totalmente diferente e animada. Estamos muito felizes com essa parceria, com esse talento que é o Jaldo, e animados com toda a repercussão pelas redes sociais e plataformas de música. Agradecemos demais a todos os que estão ouvindo e compartilhando!”, comentam Henrique e Diego.

“Coração sem Noção” (Por você eu bebo o mar de canudinho) faz parte do primeiro DVD da carreira de Henrique e Diego, o “Ao Vivo em Campo Grande”, gravado em 2012. A dupla, que traz em sua carreira sucessos como Suíte 14″ com participação de MC Guimê, “Zuar e beber” e “Raspão”, com Simone e Simaria, está se apresentando em todo o Brasil com o seu o álbum “ Lado A Lado B”, que possui sete faixas, incluindo “Contato bloqueado”, que ganhou Disco de Ouro, e a música de trabalho gravada em parceria com George Henrique e Rodrigo “Lado A Lado B”, mesmo nome do álbum e retrata o conflito de desapegar e acreditar de um amor. Agora, eles voltam ao estúdio para recordar uma antiga canção, que novamente ganha os corações brasileiros e ultrapassa os 1 milhão de visualizações no Youtube.

Ouça “Por você eu bebo o mar de canudinho” em todas as plataformas de música. A música foi composta por Flávio do Kadet, que também assina outros sucessos recentes, como Erro Gostoso (Simone), Tem Cabaré Essa Noite (Nattan), Arranhão (Henrique e Juliano).

SOBRE HENRIQUE E DIEGO

Apaixonados por música desde a infância vivida em Cuiabá, capital do Mato Grosso, Henrique e Diego tiveram influências musicais diferentes. Henrique começou a cantar no grupo de jovens da escola, onde aprendeu a tocar violão, o que abriu as portas para que pudesse trabalhar como técnico de apoio de duplas sertanejas. Já Diego, ainda criança, se destacava como puxador da escola de samba “A estrela do oriente”, onde sua avó era presidente. Em 2002 os artistas se conheceram enquanto trabalhavam na banda de pagode “Jeito de ser”. A partir deste momento, formou-se uma parceria de grande sucesso.

Neste ano, a dupla completa 21 anos de carreira, sendo reconhecida por hits que conquistaram o Brasil e são cantadas ainda hoje nas maiores festas sertanejas, como “Suíte 14”, com participação de MC Guimê, e “Raspão”, como Simone e Simaria. Henrique e Diego somam 8 CDs, 19 singles e importantes premiações.

Na estrada com shows em todo o Brasil, atualmente a dupla tem apresentado o álbum “Lado A Lado B”, lançado no segundo semestre de 2022, com sete músicas, sendo a música de trabalho “Lado A Lado B” feat com George Henrique e Rodrigo. Neste projeto também se destaca a canção “Contato bloqueado”, que recebeu Disco de Ouro consagrando o sucesso deste trabalho. Reforçando o seu espaço na história da música sertaneja, no mesmo período, Henrique e Diego foram uma das atrações do Cruzeiro de Zezé Di Camargo e Luciano.

Em 2023, as novidades de Henrique e Diego não param! A dupla acaba de lançar, em todas as plataformas digitais, a nova versão de “Coração Sem Noção”, música gravada no início da carreira e que agora, ganhou nova versão intitulada “Por você eu bebo o mar de canudinho” e já alcançou 1M de visualizações. Desta vez o lançamento aconteceu em parceria com Jaldo Rodrigues, cantor e compositor de arrocha. A faixa, que ganhou grande repercussão nas redes sociais, originalmente é um reggae e chega agora com a sonoridade totalmente nova, gravada em estúdio.

Recentemente Henrique e Diego gravaram mais uma parceria que promete ser sucesso, a dupla participou do DVD de Edson e Hudson, além de estarem confirmados como uma das atrações do Navio CH&X, um cruzeiro internacional que celebrará os 50 anos de carreira de Chitãozinho e Xororó. A dupla promete grandes surpresas para os fãs ainda neste ano.

foto @perhapscreation