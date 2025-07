Portas abertas: prefeitura de Guarapari inicia série de encontros com a imprensa local

Na manhã desta segunda-feira (30), o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, promoveu uma reunião com representantes de veículos de imprensa e profissionais da comunicação, com o objetivo de fortalecer o diálogo com o setor, ouvir demandas, esclarecer dúvidas e compartilhar informações sobre as ações e os desafios da administração municipal. O encontro, realizado por meio da Secretaria Municipal de Comunicação, marca o início de uma série de reuniões que serão promovidas com diferentes grupos da imprensa local, buscando ampliar o acesso à informação e consolidar uma relação de respeito e transparência com os comunicadores da cidade.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da liberdade de imprensa e do papel fundamental que os meios de comunicação exercem na sociedade. Ele compartilhou também sua ligação pessoal com a área, mencionando que seu avô foi comunicador e proprietário de veículos de comunicação, o que, segundo ele, contribui para seu apreço pela comunicação clara, direta e responsável.

“Sou um defensor da liberdade de imprensa. Acredito na força da informação e no papel essencial que vocês desempenham para manter a população informada. Sempre tive carinho pela comunicação, porque cresci vendo meu avô atuar nesse meio com seriedade e paixão”, afirmou Rodrigo Borges.

O prefeito aproveitou o momento para apresentar um panorama das ações da gestão, mesmo diante do cenário econômico desafiador. Ele enfatizou que a administração tem buscado soluções criativas e parcerias sólidas para garantir avanços em áreas prioritárias.

Entre os destaques, Rodrigo anunciou a retomada das obras da Feira de Muquiçaba, um projeto aguardado por comerciantes e moradores da região. Segundo ele, a obra é estratégica para movimentar a economia local e valorizar a região.

Na área da educação, o prefeito informou que o município aderiu a diversos Programas de Aceleração do Crescimento (PACs) voltados à educação, o que tem possibilitado investimentos importantes no setor. Um dos projetos garantidos por meio dos novos PACs será a construção de uma nova creche, no valor de R$ 4,2 milhões, ampliando o número de vagas na educação infantil e atendendo a uma demanda crescente da população.

Outro ponto abordado foi a responsabilidade financeira da atual gestão. Rodrigo Borges revelou que a Prefeitura está arcando mensalmente com o pagamento de parcelas de um empréstimo contraído pela administração anterior, cujos valores já ultrapassam R$ 1 milhão por mês. Mesmo assim, segundo ele, a cidade tem mantido seus compromissos e conseguido avançar em obras e serviços essenciais.

“Assumimos a gestão com desafios grandes, especialmente financeiros, mas temos sido firmes nas decisões. Os compromissos assumidos por gestões anteriores estão sendo honrados, ao mesmo tempo em que buscamos novos recursos e parcerias para investir na cidade”, explicou.

O prefeito também ressaltou o apoio do Governo do Estado e de instituições federais como fundamentais para viabilizar projetos estruturantes no município. Ele afirmou que tem intensificado a busca por emendas parlamentares e convênios para ampliar a capacidade de investimento da cidade e levar melhorias concretas para a população.

Ao final do encontro, Rodrigo Borges reforçou que outras reuniões semelhantes serão realizadas com profissionais da imprensa que ainda não participaram desta primeira conversa. A proposta, segundo ele, é garantir que todos tenham acesso direto ao Executivo, com espaço para diálogo, troca de ideias e construção coletiva de soluções.

“A comunicação precisa ser uma via de mão dupla. Estamos aqui para ouvir, esclarecer e construir juntos. Esta foi apenas a primeira de muitas conversas que virão”, concluiu.

O Secretário Municipal de Comunicação, Wilcler Carvalho Lopes, também destacou a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é construir uma ponte sólida entre a gestão e os profissionais da imprensa. Acreditamos no poder do diálogo e na responsabilidade de manter a população bem informada. Essa aproximação é essencial para fortalecer a confiança e garantir que as informações públicas cheguem de forma clara, ética e acessível a todos”, afirmou.

A Secretaria reforçou que os encontros fazem parte de uma nova postura da gestão, baseada na escuta ativa, na transparência e no reconhecimento do papel essencial da imprensa para o desenvolvimento democrático do município.