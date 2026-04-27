Portos de Vila Velha puxam crescimento logístico e aumentam protagonismo do ES

today27 de abril de 2026 remove_red_eye96

A movimentação portuária sob o comando da VPorts alcançou 1,8 milhão de toneladas no primeiro trimestre de 2026, com destaque para o desempenho dos portos de Vila Velha, que concentraram operações estratégicas e reforçaram a posição da cidade como eixo logístico fundamental para a economia capixaba.

Entre os principais avanços do período está a expansão das cargas ligadas ao setor offshore, que registraram crescimento superior a 200%. Este avanço reflete o novo ritmo da indústria de petróleo e gás, o que elevou a procura por serviços especializados de apoio logístico e operações portuárias de alta complexidade.

Outro destaque foi a diversificação do perfil de cargas movimentadas. No segmento mineral, os concentrados minerais tiveram aumento de 108%, enquanto o ferro gusa avançou 94%. Já no setor de rochas ornamentais, o granito em bloco apresentou crescimento de 60%, reafirmando a relevância de Vila Velha como referência nacional em exportações, nesse mercado.

No segmento automotivo, a movimentação de veículos dobrou em comparação ao mesmo período do ano passado, registrando expansão de 100%. O aumento na movimentação de fertilizantes, com alta de 45%, e o crescimento nas operações com máquinas (83%) e equipamentos (39%) – indicadores que revelam maior aquecimento nas mais diferentes cadeias produtivas atendidas pelos terminais de Vila Velha – também contribuíram para a melhoria geral dos resultados.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, os números comprovam a força competitiva da cidade e sua capacidade de atrair novos negócios, no setor portuário.

“Vila Velha vem se consolidando como uma plataforma logística moderna, eficiente e preparada para atender às demandas de diversos setores da economia. Esse crescimento mostra a confiança do mercado na nossa estrutura portuária e no ambiente favorável aos investimentos que estamos construindo na cidade”, afirmou Colodetti.