Praça Dona Carmem vai receber programação especial do 5º Natal Luz em Piúma

today17 de dezembro de 2025 remove_red_eye14

A prefeitura de Piúma vai promover nos dias 22 e 23 de dezembro mais uma programação especial do 5º Natal Luz, transformando a Praça Dona Carmem em um espaço de encontro, emoção e celebração do verdadeiro espírito natalino.

O local já recebeu decoração especial de Natal, presépio e a tradicional Casinha do Papai Noel, criando um ambiente acolhedor para moradores e visitantes aproveitarem momentos de fé, alegria e convivência familiar.

Na segunda-feira (22), a partir das 18h, será realizada a tradicional Cantata de Natal, com apresentações dos corais da Melhor Idade, Arcanjos da Comunidade São Sebastião, Igreja Evangélica Batista de Piúma, Infantil da IEB Piúma, além dos Desbravadores da Igreja Adventista, da Primeira Igreja Batista de Piúma, do Quarteto Semelhança, do tenor Ramon Teixeira e de Sir Lwke Michael. As apresentações vão unir música, fé e mensagens que celebram o nascimento de Cristo e emocionam o público.

Na terça-feira (23), a partir das 19h, a programação vai continuar com o Natal na Praça, que contará com a chegada do Papai Noel e momentos de recreação com Marshmallow, garantindo diversão, alegria e lembranças especiais para crianças e famílias.

O 5º Natal Luz em Piúma reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura, o fortalecimento dos laços comunitários e a ocupação dos espaços públicos com ações que promovem convivência, fé e esperança.