Pragmata, game anunciado pela Capcom para 2022, é adiado para 2023

today19 de novembro de 2021 remove_red_eye41

Aumentando ainda mais a lista de adiamentos em 2021, Pragmata é outro título que será lançado depois do que estava previsto inicialmente. O adiamento do título foi anunciado pela própria Capcom, a responsável pelo jogo. Anteriormente previsto para chegar em 2022, Pragmata será lançado em algum momento de 2023, sem uma data específica ter sido revelada pelos desenvolvedores. Anunciado em 2020, o game chamou a atenção por apresentar gráficos realmente impressionantes.



Pragmata adiado para 2023

Em um ano com tantos adiamentos, a Capcom anunciou o de Pragmata de uma maneira criativa e fofa, “apelando” para o coração dos jogadores que aguardam pelo título. O adiamento do jogo foi anunciado com um trailer que começa com um close nos olhos de uma garotinha misteriosa. Visivelmente envergonhada, a garota olha diretamente para a câmera quando está mais afastada e então ergue um cartaz, exibindo 2022 riscado e mostrando que o novo ano de lançamento é 2023.

Nesse anúncio fofo de adiamento, ainda há um pedido de desculpas… tudo bem Capcom e garotinha fofinha, vocês estão desculpados! Confira o vídeo abaixo.

Mais sobre Pragmata

Pragmata é um jogo ambientado em um futuro distópico, com poucas informações reveladas até o momento. Além da garotinha misteriosa, sabemos que o jogo também terá a presença de um cyborg, um astronauta e até mesmo o holograma de um gato. Porém detalhes de trama e gameplay ainda não foram revelados para o público.

O jogo de ação deverá ser lançado apenas para a nova geração de consoles e PC. Ainda não é possível afirmar quando teremos novas informações sobre o título.

fonte Oficina da Net