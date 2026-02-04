Pré-Carnaval agita Piúma neste sábado (07) e abre oficialmente o CarnaPiúma 2026

Piúma já começa a pulsar no ritmo do Carnaval com a realização do Pré-Carnaval, marcado para este sábado, 07 de fevereiro, evento que abre oficialmente a programação do CarnaPiúma 2026. A expectativa é de grande movimentação no Centro da cidade, reunindo moradores e turistas em uma noite de celebração, alegria e muita música.

Entre os destaques da programação está o Bloco Limão Rosa, presença marcante desde 2017 e já considerado um dos símbolos da folia piumense. O bloco promete, mais uma vez, arrastar foliões pelas ruas com irreverência e energia contagiante. A festa também ganha um toque especial com a participação da Turma dos Mascarados, que leva ao público um espetáculo de cores, criatividade e interação, valorizando a tradição cultural do Carnaval de rua.

Turma dos Mascarados.

A concentração e a saída do desfile acontecem na Praça Jarbas Alves Bourguignon, no Centro, a partir das 20h. O espaço foi preparado para receber o público com estrutura adequada, segurança e organização, garantindo uma experiência tranquila e animada para todas as idades.

Inserido no calendário oficial do CarnaPiúma 2026, o Pré-Carnaval reforça o compromisso do município com a valorização da cultura popular, além de impulsionar o turismo e aquecer a economia local, beneficiando principalmente os setores de comércio, hospedagem e serviços.

O evento é realizado pela Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, consolidando Piúma como um dos principais destinos carnavalescos do litoral do Espírito Santo.