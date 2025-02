Pré-Carnaval anima Alfredo Chaves neste final de semana, confira a programação

20 de fevereiro de 2025

Os alfredenses e visitantes já podem entrar no clima do Carnaval! Nos dias 21 e 22 de fevereiro, a Praça Gastronômica Leandro Belmok, no Centro de Alfredo Chaves, será palco de dois dias de muita música e animação com o Pré-Carnaval 2025.

A programação promete agradar a todos os gostos, com apresentações de artistas regionais que vão garantir um repertório variado e contagiante. O evento é gratuito e uma ótima oportunidade para reunir a família e os amigos em um ambiente descontraído, com boa música e a tradicional gastronomia local.

Carnaval 2025 oficial

E a programação oficial do Carnaval 2025 está repleta de atrações. De 28 de fevereiro a 04 de março, na sede e em Matilde, animação não vai faltar com desfile da Unidos da Macrina, desfile de blocos, matinês e shows no palco.

Serão cinco dias de folia na sede e três no distrito de Matilde. Um minitrio elétrico também irá animar as ruas da cidade no domingo (02).

Na sede, de sexta a terça, haverá matinês todos os dias para garantir a alegria das crianças e famílias, além de bandas no palco e bloco pelas ruas da cidade. O tradicional desfile da Unidos da Macrina, no sábado, também promete muita alegria e emoção.

Já em Matilde, a maior festa popular brasileira, acontece de sábado a segunda. Por lá se apresentam blocos nativos, além de diversas bandas.

Programação do Pré-Carnaval 2025 | Praça Gastronômica

Sexta-feira, 21 de fevereiro

19h – Show em dobro com Luciano e Cleiciane

21h – Show com Rafaeli e Higor

Sábado, 22 de fevereiro

19h – Show com Hugo Porto

21h – Show com Sulinho e banda

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL 2025 | ALFREDO CHAVES

Centro – Sede

28/02/2025 – SEXTA-FEIRA

17h – Matinê com as crianças do SCFV – Tororoma e bloquinho até a praça às 18h30 (evento da secretaria de Assistência Social e Cidadania)

18h30 – Matinê com o grupo Papa Léguas

20h – Show com banda Fild

22h30 – Show com Junior & Max e banda

01/03/2025 – SÁBADO

18h30– Matinê com o grupo Papa Léguas

19h – Desfile da Unidos da Macrina

20h – Banda Cataguases

22h30– Banda Musical Prateado

02/03/2025 – DOMINGO

18h30 – Matinê com o grupo Papa Léguas

19h – Minitrio elétrico com bloco Baobá

20h – Show com Dudu Juriato e banda

22h30 – Show com banda Thiarlys e Melina

03/03/2025 – SEGUNDA-FEIRA

18h30– Matinê com o grupo Papa Léguas

20h – Show com banda Rafaeli e Higor

22h30– Show Banda Tropical Brasil

04/03/2025 – TERÇA-FEIRA

18h30 – Matinê com o grupo Papa Léguas

20h – Show com Sulinho e banda

22h30– Show com Banda Denni Buback

MATILDE

SÁBADO

16h – Bloco Baobá (concentração no campo de futebol às 15h)

17h – Bloco Ta Tudo Bem (Concentração no campo de futebol às 16h)

20h – Show com banda Hellys (ao lado do posto de gasolina)

DOMINGO

17h – Bloco do Galo – concentração no campo de futebol, às 16h

20h – Show com Rafaeli e Higor (ao lado do posto de gasolina)

SEGUNDA

17h – Bloco do Paulete (Concentração no campo de futebol as 16h)

20h – Trio elétrico com Marco Macedo