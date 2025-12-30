Prefeito Arnaldinho destaca geração de 600 empregos pelo Assaí de Vila Velha

today30 de dezembro de 2025 remove_red_eye79

O prefeito Arnaldinho Borgo participou, na manhã desta terça-feira (30), da inauguração da primeira loja do Assaí em Vila Velha, instalada na Avenida Carlos Lindenberg, 3263. O novo empreendimento chega ao município gerando cerca de 600 empregos diretos e indiretos e reforça uma das prioridades da atual gestão: impulsionar o desenvolvimento econômico canela-verde e fortalecer o mercado de trabalho local.



Para Arnaldinho, a chegada do Assaí é reflexo direto do esforço da gestão municipal em criar um ambiente favorável à atração de novos investimentos, com foco na geração de empregos, renda e oportunidades.



“Com esta nova loja, o Assaí reforça sua marca e reafirma Vila Velha como uma cidade estratégica para atender ao mercado capixaba, ampliando o acesso da população a preços competitivos, maior variedade de produtos e mais conveniência no dia a dia”, destacou o prefeito.



Ele acrescentou, ainda, que o município vive um ciclo consistente de transformação: “Vila Velha passa por um momento de modernização urbana, investimentos em infraestrutura, segurança jurídica e mais agilidade nos processos de abertura de empresas. Esse conjunto de ações cria um ambiente propício para que o setor produtivo cresça junto com a cidade”.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, também avalia a chegada do Assaí em Vila Velha como símbolo do momento positivo que a cidade vem vivendo.



“Vila Velha tem protagonizado um ciclo sólido de crescimento econômico, com segurança jurídica, ambiente favorável aos negócios e políticas públicas voltadas ao empreendedorismo. A instalação de uma rede do porte do Assaí gera empregos, movimenta o comércio, fortalece a economia e beneficia toda a cadeia produtiva local”, afirmou Colodetti.



Estrutura física

Com 11.636 m² de área total construída, sendo 4.986 m² destinados exclusivamente à área de vendas, a loja do Assaí está localizada na confluência da Avenida Carlos Lindenberg com a Rodovia Darly Santos, um dos pontos mais estratégicos de Vila Velha. A região é um importante corredor de circulação urbana e regional, que conecta todos os bairros da cidade e facilita o acesso de consumidores e comerciantes.



A localização favorece tanto o público que realiza compras domésticas quanto os pequenos e médios comerciantes da região, especialmente pela alta concentração de estabelecimentos no entorno como restaurantes, padarias, lanchonetes e outros serviços, que passam a contar com o Assaí como um grande aliado para o crescimento.



O sortimento da loja também reforça o compromisso com a produção local, ao incluir importantes marcas capixabas, como Água Pedra Azul, Café Meridiano, Selita, Refrigerantes Coroa, Damare Alimentos, entre outras – algumas líderes de consumo no Espírito Santo.

foto Adessandro Reis