Prefeito assina três ordens de serviço para obras no centro de Guarapari

today3 de julho de 2020 remove_red_eye33

O Prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, realizou na tarde desta sexta-feira (03), a assinatura de três ordens de serviço, todas elas muito aguardadas pela população. Na solenidade, realizada com a presença de poucas pessoas, seguindo todas recomendações do Ministério da Saúde, em relação a pandemia, foram autorizadas o início das seguintes obras: Reforma da Praça das Virtudes; Reforma da Praça Irineu José Vicente; Reforma das orlas das Praias da Areia Preta, do Meio, Castanheiras e Virtudes.

Além disso foi realizada a assinatura do edital para a realização de drenagem e asfaltamento de Rio Calçado a Baía Nova e Baía Nova a Santa Rita, aproximadamente 10 km de extensão.

A solenidade contou com a presença do presidente da Associação dos moradores do Centro Themistocles Santana Ribeiro Neto e do Secretário de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), Breno Ramos.

“Nós estamos aqui, hoje, assinando três ordens de serviço para a região central da cidade. São obras aguardadas pela população e importantes para a região. São obras de qualidade, tudo realizado com muito planejamento, recursos próprios e que vão trazer ainda mais qualidade de vida para os moradores. Essas obras serão concluídas até o final do ano”, disse o prefeito.

A reforma da Praça Irineu José Vicente vai manter as funções já oferecidas e contemplará espaço para jogos de tabuleiro; espaço para duas bancas de revista; playground; banheiros: masculino e feminino com acessibilidade; paisagismo, pergolado, playground, bancos, lixeiras, iluminação, pisos entre outros itens.

Na Praça das Virtudes terá uma área de playground, pergolado, bancos, lixeiras, iluminação, novos pisos e paisagismo.

Nas orlas, serão realizadas recuperações das estruturas de rampas de acesso à praia, construção de novas rampas, recuperação de guarda corpo existente, reforma de dois quiosques, reforma dos revestimentos e dos pisos danificados no calçadão, reforma dos revestimentos do banheiro público, reforma do playground existente e pinturas em geral. Com relação aos quiosques, serão realizadas reformas de esquadrias, além de revestimentos e pintura.

“Eu fico muito feliz, porque toda obra é sempre bem-vinda, a Praça Irineu José Vicente precisava muito de uma obra como essa. A das Virtudes precisava desse olhar especial e nossas orlas também. Estou muito satisfeito e espero que conclua logo”, disse Themistocles Neto.