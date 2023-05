Edson Magalhães assina ordem de serviço para construção da nova Escola Acle Zouian

today19 de maio de 2023 remove_red_eye85

Na última quinta-feira (19), o prefeito Edson Magalhães assinou a ordem de serviço para construção da Nova Escola Acle Zouain, no bairro Kubitschek.

A cerimônia foi realizada na quadra poliesportiva, ao lado do CEMEI Acle Zouain, e contou com a participação de vereadores, servidores da educação, secretários, lideranças comunitárias e os homenageados da família Zouain.

A nova escola vai atender alunos de Kubitscheck e bairros vizinhos. Seu projeto contempla 3 pavimentos. No térreo haverá hall de entrada, sala de secretaria com arquivo, sala de administração e direção, sala de coordenação, banheiros, três salas de alunos, um auditório com setor técnico, bateria de banheiros com pcd, refeitório, despensa com cozinha, área de serviço, área para recreação coberta, rampa e escada.

O segundo pavimento contará com sala de professores, sala multiuso, biblioteca, sala de coordenação, enfermaria, banheiros para funcionários com pcd, seis salas de aulas e uma bateria de banheiros masculino e feminino com banheiro pcd.

E no terceiro piso haverá sala de orientação, sala multiuso, sala de repouso, sala de coordenação, sala de enfermaria, banheiro para funcionários com pcd, laboratório de informática e uma bateria de banheiros masculino e femino com banheiro pcd.

Para a secretária de Educação, Tamili Mardegan, a construção da nova escola está vindo em boa hora. “A Escola Acle Zouain é uma das instituições mais tradicionais dentre as escolas municipais. Os servidores e alunos merecem esse novo espaço para aprimorar ainda mais o trabalho realizado”, disse.

O prefeito, Edson Magalhães, falou da satisfação em construir escolas com alto padrão de qualidade no município, disse que a ordem de serviço da nova Escola Acle Zouain, é motivo de muito orgulho para ele e todos que ajudaram a projetá-la.

“Essa escola terá um conceito de um shopping center, contará com uma grande área de lazer coberta com todos os brinquedos educativos necessários e até sala de repouso, para que a criança também possa receber atendimento da unidade de saúde do bairro, dentro da própria sala de repouso, e isso dará mais tranquilidade aos pais. Projetamos essa escola pensando em oferecer um ensino de melhor qualidade para que as crianças se sintam alegres, com mais motivação para estudar. Nós estamos destinando espaços físicos maravilhosos para os nossos estudantes, pois a escola é uma extensão da família”, concluiu o prefeito.

A prefeitura também segue com outras obras da Educação em fase final e prestes a serem inauguradas, é o caso do Novo Presidente Costa e Silva, do Centro Educacional Village do Sol. Mas além delas ainda existem outras obras da Educação em andamento. No Elza Nader, duas escolas estão em fase de acabamento, em Perocão e no Portal Clube, as obras de duas novas creches foram retomadas nesta semana.