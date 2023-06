Prefeito de Guarapari assina ordem de serviço para construção de praça em Meaípe

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, assinou na última terça-feira (30), a ordem de serviço para construção da Praça Geraldo Alves de Souza, em Meaípe, popularmente conhecida como “Praça do Chico”. A cerimônia foi realizada na própria praça e contou com a participação de vereadores, lideranças comunitárias e moradores do bairro.

Edson afirmou que continuará fazendo mais obras em Meaípe. “Essa praça, é uma praça que estava precisando passar por uma revitalização para entrar dentro dos padrões das novas praças que temos construído. Vamos transformá-la, ela terá playground, pergolado, piso de porcelanato, bancos, tudo para que os moradores possam desfrutar de um bom espaço de lazer. Vamos, também, ampliar a iluminação da Praia de Meaípe, para que as pessoas possam praticar suas atividades de lazer e aproveitar, até mais tarde, o engordamento da orla. Além disso, vamos construir o calçadão da orla, e tão logo fique tudo pronto, vamos colocar no calendário, o Festival de Frutos do Mar, que será aqui em Meaípe”, destacou.

O prefeito aproveitou a ocasião para anunciar a elaboração do projeto de reconstrução da Praça dos Golfinhos e da Feira Hippie no Centro da cidade.