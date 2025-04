Prefeito de Guarapari se reúne com moradores de Perocão para ouvir demandas da comunidade

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, realizou nesta terça-feira (8) uma reunião com moradores e representantes da Associação de Moradores de Perocão para ouvir as principais demandas da região. Também participaram do encontro os vereadores Kamilla Rocha, Denizart Luiz e a presidente da Câmara, Sabrina Astori, que representam a região Norte do município.

Um dos principais assuntos abordados foi o pedido da comunidade para a retirada do Centro POP do bairro, com base em relatos de aumento da violência e da sensação de insegurança nos arredores.

Durante a reunião, o prefeito explicou que a gestão estuda a criação de um albergue municipal, o que poderia viabilizar uma solução definitiva para a questão do Centro POP em Perocão. No entanto, o projeto ainda está em fase de estudos, sem previsão de execução. A proposta do albergue é oferecer um atendimento mais digno à população em situação de rua, promovendo a reintegração familiar, o recambiamento à cidade de origem e a inclusão no mercado de trabalho.

Rodrigo Borges reforçou o compromisso da gestão com as demandas da comunidade, mas pediu paciência aos moradores até que todas as etapas necessárias sejam concluídas. Ele também orientou a população a registrar boletins de ocorrência e denunciar casos de violência e crimes, colaborando com a segurança pública local.

Além dessa demanda, os moradores também solicitaram melhorias na infraestrutura do bairro, como obras de drenagem e asfaltamento. O prefeito informou que já há contratação de projetos de drenagem e melhorias para toda a região Norte, e que está em diálogo com o Governo do Estado, que demonstrou interesse em apoiar essas iniciativas.