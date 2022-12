Prefeito de Itapemirim anuncia pagamento de R$ 3 milhões para Hospital Menino Jesus

R$ 1,5 milhão já está na conta do hospital, e no dia 29 será realizado o pagamento de mais uma parcela do mesmo valor

Em reunião com funcionários do Hospital Menino Jesus, ao lado da direção da Santa Casa – que administra a instituição, do Padre Valdeci Schuenck, do vereador Estevão Machado e do Secretário de Saúde, Joseli Marquezine, o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales, anunciou que efetuou, na última quinta-feira (22), o repasse de R$ 1.500,000,00 (um milhão e meio de reais) para os cofres do hospital, e anunciou que a próxima parcela está programada para o dia 29 de dezembro.

Na ocasião, o prefeito realizou uma prestação de contas e relatou as dificuldades enfrentadas durante os seis meses à frente do município. “As contas da saúde não estavam fechando. Encontramos muitas dívidas, mas estamos conseguindo solucionar com muita responsabilidade e comprometimento das nossas equipes”, destacou Dr. Antônio, enfatizando que o ano de 2023 promete ser próspero para o hospital, que passará a contar com um serviço especializado em pediatria.

O Secretário de Saúde, Joseli Marquezini, destacou ainda que o Menino Jesus receberá em 2023 um montante de R$ 4 milhões referente à emenda parlamentar, o que será importante para equipar o hospital, qualificando os serviços prestados.