Prefeito de Itapemirim e Santa Casa planejam melhorias para o Hospital Menino Jesus

today15 de julho de 2022 remove_red_eye24

Na tarde desta sexta-feira (15), o Prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, recebeu em seu gabinete o Superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, que é responsável pela Administração do Hospital Menino Jesus, Afrânio Emílio Carvalho da Silva.

Na ocasião foi tratado sobre diversos assuntos envolvendo melhorias para o hospital, e consequentemente na saúde do Município. “Estamos construindo um modelo de trabalho com avanços para a saúde da cidade. Vamos mudar a cara do hospital, melhorando e implementando novos serviços, e melhorando a estrutura física”, frisou o Prefeito.

De acordo com o Superintendente, a UTI do Hospital Menino Jesus, que foi aberta devido ao COVID, e está aguardando a habilitação da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) para se transformar em UTI Geral, no entanto, para que isso ocorra, se faz necessário realizar algumas adequações nas instalações, conforme solicitação da Vigilância Sanitária Estadual.

Dr. Antônio garantiu que isto será feito o mais breve possível, e de imediato determinou que a Secretaria de Obras do Município providencie os serviços necessários.

Pediatria

O prefeito solicitou que o hospital tenha atendimento médico pediátrico de plantão diariamente, e que seja realizada uma parceria com o hospital Infantil para os casos que necessitem de transferência.

Hemodiálise

Sobre a Hemodiálise, o Superintendente informou que atualmente são realizados poucos atendimentos, e que a capacidade da unidade, em dois turnos, é para atender um total de aproximadamente 50 pessoas, mas para isso depende da regulação, que é do Governo do Estado.

O Prefeito, que tem uma audiência na SESA na próxima semana, assegurou que vai tratar deste tema na reunião, e garantiu que não vai medir esforços para ampliar os atendimentos, preferencialmente aos renais crônicos do Município. “Vamos trabalhar para que todos os pacientes que hoje se deslocam de Itapemirim para diversas cidades do Estado, façam as hemodiálises em nossa cidade”, enfatizou Dr. Antônio Rocha.

Imagem

No intuito de melhorar os serviços prestados, o Prefeito ratificou sua intenção de instalar um Centro de Diagnóstico por Imagem, no Menino Jesus, para melhor atender os munícipes com tomografia, mamografia, entre outros exames. “Vamos colocar para funcionar!” finalizou.