Prefeito de Itapemirim regulamenta novo valor do auxílio-alimentação dos servidores do SAAE

today8 de dezembro de 2022 remove_red_eye9

A assinatura do ato foi realizada no pátio do SAAE, acompanhado por servidores

Nesta quinta-feira (08), o prefeito de Itapemirim, Antônio da Rocha Sales, sancionou a Lei Complementar nº. 267/22, que regulamenta a concessão de auxílio-alimentação para os servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

“Em virtude da alteração da lei que concedia auxílio refeição no Município, realizada pela gestão anterior, os servidores do SAAE deixaram de receber R$ 300. Agora, com essa nova lei, essa diferença foi incorporada no auxílio alimentação, como ocorreu na prefeitura” destaca o diretor do SAAE Waldemir Pereira Gama.

O novo valor do auxílio-alimentação, com o reajuste, será de R$ 63,96 (sessenta e três reais e noventa e seis centavos) por dia, considerando a proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias úteis a cada mês. Ao servidor que cumprir a jornada de trabalho mensal, sem registro de faltas de qualquer natureza, será concedido um adicional mensal equivalente a 12,05%.

A lei prevê ainda que o servidor público autárquico fará jus a um adicional de 50% do auxílio a ser pago no mês de aniversário do servidor. “Essa é uma conquista para os servidores do SAAE. Estamos felizes com isso”, afirmou Ronildo Hilário, servidor efetivo do SAAE.

A assinatura do ato foi realizada no pátio do SAAE, acompanhado por servidores. “Estamos à disposição do SAAE para solucionar as demandas, e dar todo suporte necessário para a prestação deste essencial serviço público” conclui o prefeito.