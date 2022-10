Prefeito de Itapemirim visita área em que será construído o polo industrial do Frade

Itapemirim está prestes a receber um grande empreendimento. Com um investimento privado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a Associação de Empresas de Rochas do Frade (ASERFRA) se prepara para iniciar as obras de construção do “Polo Industrial 101”, na localidade do Frade.

O Prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, visitou a área de cerca de 10 alqueires de terra, onde será realizado o loteamento.

O terreno vai passar por serviços de terraplanagem para ficar nivelado.

O projeto, que tem viés industrial, prevê a instalação de galpões de indústrias do mármore, logística, transportadora, posto de abastecimento, entre outros. Apesar do terreno contar com morros, a associação fará os serviços de terraplanagem, deixando o solo todo nivelado.

O arquiteto responsável, Nelson Napolitano, destacou que os estudos apontam que serão remanejados 100.000 caminhões de terra. “Não será necessário remover e nem acrescentar um caminhão de terra de outra área. O corte dos morros já vai ser o suficiente para nivelar o terreno,” frisou.

O Presidente da ASERFRA, Samuel Mendonça, destacou que diversas empresas já estão interessadas no projeto, que deverá contar com 80 empresas, gerando pelo menos 1.500 empregos. “Agradecemos em nome dos associados ao Município de Itapemirim, aqui representado pelo Prefeito, por apoiar este investimento”, enfatizou.

“O Município está pronto para ajudar no que estiver dentro da legalidade, em prol do desenvolvimento de Itapemirim”, garantiu Dr. Antônio Rocha.