Prefeito de Piúma anuncia investimentos e ações de enfrentamento à variante da Covid-19

today24 de março de 2021 remove_red_eye55

O prefeito de Piúma, Paulo Cola, dando continuidade às ações especiais de enfrentamento, controle e mobilização da população no combate da pandemia do novo Conavírus (Covid-19) anunciou investimentos e ações que serão aplicadas na cidade diante da nova variante que se instalou no município.

“Estamos em alerta e todas as secretarias mobilizadas diante deste momento de maior desafio para o município. Entendemos a necessidade dos comerciantes, dos trabalhadores, mas, precisamos também que a população entenda este momento. Temos que conter a transmissão desta nova variante do Convid-19”, alertou o prefeito Paulo Cola.

Mobilização

As secretarias municipais também têm se mobilizado de forma coordenada para o enfrentamento da Covid-19, que tem exaustivamente cumprido uma série de agendas e reuniões com a sociedade e governo do estado, para que possa minimizar os impactos na economia e criar soluções positivas no combate à pandemia.

Investimentos

A prefeitura vem realizando diversos investimentos na saúde do município para minimizar os impactos causados pela pandemia como: a contratação de novos leitos e ampliação de serviços exclusivos à Covid-19 e novos profissionais, aquisição de equipamentos de proteção e insumos.

Ações

Seguindo a advertência do Ministério Público e do Decreto Estadual nº 4838-R, de 17 de março de 2021, o município irá reforçar a fiscalização para que impeça a utilização de praias, do comércio ambulante, funcionamento de praças, academias, parques, quadras poliesportivas, serviços considerados não essenciais, para que não ocorram aglomerações. Assim como as entidades religiosas, que devem realizar atividades somente através de transmissão por meio digital.

Saúde

Na área da saúde, mais remédios e fraldas geriátricas na Farmácia Básica do município e renovação de convênios com a Farmácia Popular, que tem como objetivo o acesso a remédios a um baixo custo para qualquer pessoa, independente da sua condição financeira;

Vacinação em massa da população idosa, conforme o recebimento de doses oriundas do governo do estado;

Reivindicação de mais vacinas junto ao governo do estado para acelerar o número de imunizados no município.

Desenvolvimento

Para apoiar os empreendedores de Piúma durante a pandemia do Covid-19, a atual administração intensificou os serviços prestados pela Sala do Empreendedor, ofertando o serviço de crédito para microempreendedores e autônomos.

Assistência Social

Entregas de Cestas Básicas da 3ª etapa da Ação de Garantia de segurança alimentar e nutricional em ocasião da pandemia.

Fiscalização

A equipe de fiscalização conta com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, para que o trabalho seja realizado de forma mais eficaz;

Fiscalização nas ruas, visitando os comércios para conscientizar e entregar cartazes com as medidas explicativas de funcionamento do Decreto Estadual;

Equipes de barreira sanitária foram montadas na fiscalização dos ônibus coletivos, que atendem a população em todo município.

Diálogo

A Prefeitura de Piúma realizou nesta terça-feira (23) a 2ª reunião online com líderes religiosos, com o objetivo de discutir as medidas de proteção de combate ao Covid-19.

Limpeza Urbana

A equipe de limpeza do município está trabalhando diariamente pela organização e qualidade das vias públicas, deixando assim, a cidade mais limpa e reduzindo a proliferação de diversos tipos de doenças.