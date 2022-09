Prefeito de Piúma não honra compromisso com Agentes de Saúde e de Endemias

O prefeito de Piúma, Paulo Cola, não honrou o compromisso de pagar o piso nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias do município

Um total de 60 Agentes de Combate às Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Piúma deveria estar recebendo, retroativo a maio, um salário de R$ 2.424,00, referente a Emenda Constitucional (EC) 120/2022, sancionada no dia 05 de maio, que ainda dá direito a insalubridade e aposentadoria especial para a categoria, devido aos riscos inerentes às funções desempenhadas.

O aumento, custeado pelo governo federal, consta no Orçamento da União e os recursos foram enviados para os estados e municípios, responsáveis pelos pagamentos. A partir daí os agentes não podem receber menos de dois salários mínimos.

De acordo com informações, esse recurso já está na conta da administração municipal desde maio de 2022 e um novo repasse deverá ocorrer em outubro, mas o prefeito Paulo Cola não se manifesta favorável à categoria e, até agora, nada de reajuste. Pelo jeito os profissionais irão ficar a ver navios, pois, parece que esse reajuste não consta no orçamento deste ano.

Reuniões

Após várias reuniões realizadas com o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Espírito Santo – SINDSAÚDE/ES, inclusive com o prefeito, os agentes decidiram, caso a prefeitura não dê nenhuma resposta oficial nesta sexta-feira (30), optar por uma greve a partir da próxima segunda-feira, dia 03 de outubro.