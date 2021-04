Prefeito de Piúma recebe equipe do jornal Hora Aghá para um bate papo

Hoje (09) a redação do Jornal Hora Aghá fez uma visita ao gabinete do prefeito de Piúma, Paulo Cola, onde fomos recebidas pelo mesmo, o secretário municipal de Obras Renan Misságia e a chefe de gabinete Lenilce Carvalho.

No momento foram abordados diversos assuntos, dentre eles, a obra da Praça do Tamarindo, continuação da reforma da EMEF Itaputanga e um dos assuntos principais da nossa cidade: a tão sonhada revitalização da orla.

Depois de indagarmos sobre a suspensão da pavimentação de algumas ruas, o secretário explicou que os serviços foram retomados: “as obras haviam sido suspensas por problemas de ordem jurídica e, por enquanto, o serviço está sendo solucionado por funcionários da própria prefeitura”, pontuou.

Em relação à reforma da EMEF Itaputanga, o prefeito destacou que a princípio a previsão de entrega é para o mês de junho, entretanto, podendo acontecer um aditivo de prazo: “acredito que a escola do bairro Itaputanga será estruturalmente considerada a melhor escola do município”, elogiou.

Finalizando a visita, a redação do jornal indagou sobre a obra de revitalização da orla, que de acordo com Paulo Cola, semanalmente a prefeitura está em contato com o Governo do Estado, DER e SEDURB. De acordo com o último contato com a SEDURB, já está em andamento a minuta do termo de referência para licitação do projeto definitivo do muro de contenção e urbanização da área afetada pela maré.

Segundo o prefeito, o Governo do Estado está querendo tomar para si a execução da obra e o aporte financeiro: “é uma proposta que estamos trabalhando politicamente nela, e em breve teremos uma resposta do Governo. Além disso, o município ainda tem a garantia do convênio que ainda está vigente”, explicou.

Por Cláudia Carvalho