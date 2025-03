Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, é convidado para dar palestra em Guarapari

today24 de março de 2025 remove_red_eye64

Em pouco mais de quatro anos à frente da administração, o prefeito Arnaldinho Borgo tem promovido uma verdadeira revolução em Vila Velha. Investimentos que por décadas foram apenas sonhos da população agora se concretizam, contemplando áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, desenvolvimento urbano e meio ambiente. A cidade hoje se destaca como um modelo de transparência, modernidade, atração de investimentos e geração de emprego e renda.



Para compartilhar essa transformação, Arnaldinho foi convidado a ministrar a palestra “A relação harmônica dos poderes para o bem-estar da população”, nesta quarta-feira (26), às 9 horas, no Sesc de Guarapari.



O prefeito será um dos palestrantes do congresso promovido pela Associação das Câmaras Municipais e de Vereadores do Estado do Espírito Santo (Ascamves), que acontece até o dia 28 de março. Antes de assumir o comando da cidade, Arnaldinho Borgo exerceu dois mandatos de vereador na Câmara Municipal de Vila Velha – 2013 a 2016 e 2017 a 2020.



Durante a palestra, Arnaldinho vai ressaltar que, para esse desenvolvimento acontecer em Vila Velha, construiu alianças políticas e administrativas importantes, a exemplo da que fez com o governador do Estado, Renato Casagrande, e com a Câmara de Vereadores, e também atraiu parcerias fortes em nível federal e internacional.



“Nosso compromisso é cuidar das pessoas, e estamos fazendo isso a várias mãos, em especial a do governador Renato Casagrande, que resgatou parte da enorme dívida social e histórica que o Estado do Espírito Santo tem com Vila Velha. Assim, tiramos a cidade do isolamento político e a transformamos em referência em modernidade, atração de investimentos e geração de emprego e renda. Com muito diálogo e união estamos levando mais dignidade e qualidade de vida para a nossa população”, destacou Arnaldinho.



Homenagem

O convite para que Arnaldinho fosse palestrante no congresso foi feito pelo diretor-presidente da Ascamves, Juscelino Brzesky dos Santos, durante uma reunião realizada no gabinete do prefeito, no último dia 5 de fevereiro.



No congresso, Arnaldinho também será homenageado pela Ascamves com a “Comenda do Mérito Pastor Jaime Rodrigues”. Essa honraria é concedida àqueles que, de alguma forma, contribuíram para o fortalecimento do legislativo municipal capixaba e para o resgate da cidadania do povo capixaba.