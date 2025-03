Prefeito de Vila Velha destaca diálogo e união no desenvolvimento das cidades

Em um auditório repleto, com mais de 250 pessoas, sendo 180 delas vereadores capixabas, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ressaltou na manhã desta quarta-feira (26) a importância do “diálogo” e da “união” de forças como pilares essenciais para o desenvolvimento da cidade. Ele fez a abertura do congresso da Associação das Câmaras Municipais e de Vereadores do Estado do Espírito Santo (Ascamves), que prossegue até sexta-feira (28) no Sesc de Guarapari.



Com uma trajetória de dois mandatos como vereador antes de assumir a prefeitura, Arnaldinho ministrou a palestra “A Relação Harmônica dos Poderes para o Bem-Estar da População”. Durante sua apresentação, ele compartilhou a bem-sucedida experiência de Vila Velha com os parlamentares, incentivando-os a adotar esse exemplo nas próprias cidades, visando torná-las mais prósperas e eficientes.



“Com diálogo e união, conseguimos tirar Vila Velha do isolamento político, tornando nossa cidade uma referência em modernização, atração de investimentos e geração de emprego e renda. Estamos construindo uma nova Vila Velha juntos, com o apoio dos vereadores e, especialmente, do governador Renato Casagrande, que tem sido fundamental para resgatar parte da grande dívida social e histórica que o Estado tem com Vila Velha”, afirmou.

Ao falar sobre a importância da atuação parlamentar, Arnaldinho acrescentou: “Quando nós temos uma câmara que puxa para baixo o Executivo, a sociedade perde. Quando nós temos uma câmara que ajuda a construir e a buscar soluções para os desafios que a cidade impõe, quem ganha é a sociedade. Então, o diálogo é a base de tudo para que o Legislativo e o Executivo consigam, juntos, resolverem os desafios de uma cidade”.



Investimentos

Entre alguns investimentos importantes realizados sob sua gestão, Arnaldinho destacou a inauguração de sete novas Unidades Básicas de Saúde, nos bairros Paul, Ataíde, Divino Espírito Santo, São Torquato, Praia das Gaivotas, Jabaeté e Morada da Barra. Além disso, foram entregues a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zilda Arns, na Grande Terra Vermelha, e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Sílvia Valeriano Silva, o Caps Jabaeté. Outras três unidades de saúde estão em construção: em Rio Marinho, Riviera da Barra e Novo México.



Na área da Educação, ele ressaltou que o município construiu 22 novas escolas e implantou o Bolsa Aluno, maior programa socioeducacional da história de Vila Velha, beneficiando mais de 55 mil estudantes. O investimento no Bolsa Aluno já alcançou R$ 100 milhões.



Citando iniciativas voltadas à infraestrutura para mitigar os problemas causados por alagamentos em Vila Velha, o prefeito mencionou as obras de macrodrenagem e a construção de novas Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps), com investimento total de R$ 1 bilhão, fruto da parceria entre o município e o Governo do Estado.



O prefeito enumerou outros investimentos em áreas com a segurança, a mobilidade urbana, desenvolvimento, lazer e meio ambiente.

Homenagem

Durante o congresso, Arnaldinho também foi homenageado pela Ascamves com a comenda vereador “Hércules Silveira”, uma honraria destinada àqueles que, de alguma forma, contribuem para fortalecer o legislativo municipal capixaba e resgatar a cidadania do povo do Espírito Santo. “Estou profundamente feliz e honrado com esta homenagem”, destacou Arnaldinho.



A solenidade de abertura do congresso foi conduzida pelo diretor-presidente da Ascamves, Juscelino Brzesky dos Santos. No evento, Juscelino empossou a nova diretoria da associação, que será comandada pelo presidente da Câmara de Anchieta, Renan Delfino.



O evento contou com as presenças dos vereadores de Vila Velha, Hércules Silveira, Adriana Meireles e Patrícia Crizanto, da secretária estadual das Mulheres, Jacqueline Moraes, do dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público do Espírito Santo, promotor de Justiça Cláudio Lemos, da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Espírito Santo, Érica Neves, prefeitos e demais autoridades.

