Prefeito eleito de Guarapari intensifica agenda em Brasília com reuniões com três ministros

today4 de dezembro de 2024 remove_red_eye61

O prefeito eleito de Guarapari, Rodrigo Borges, segue cumprindo uma agenda estratégica em Brasília nesta semana, com o objetivo de garantir avanços para o município. Nesta quarta-feira (4), Rodrigo participou de uma reunião com o Ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, seu colega de partido no Republicanos. O encontro ocorreu na primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados e contou também com a presença do deputado federal Amaro Neto (Republicanos-ES).

Além disso, Rodrigo teve encontros com outros dois ministros: Celso Sabino, titular do Ministério do Turismo, e André de Paula, responsável pela Pasta da Pesca e Aquicultura. As reuniões abordaram pautas estratégicas voltadas ao fortalecimento de setores importantes para Guarapari, como o turismo, a pesca e a infraestrutura aeroportuária da cidade.

A série de compromissos reflete o compromisso do prefeito eleito em articular parcerias que impulsionem o desenvolvimento do município. “Guarapari precisa de todos que queiram ajudar no crescimento da cidade. Vamos envolver as autoridades com as necessidades do município”, destacou Rodrigo em suas redes sociais.

Na terça-feira (3), Rodrigo já havia participado de uma reunião com a Bancada Federal Capixaba no Anexo IV da Câmara dos Deputados. Durante o encontro, ele reforçou a importância de unir esforços entre os governos federal, estadual e municipal para atender às demandas da população.

A presença de Rodrigo Borges em Brasília demonstra seu empenho em captar recursos e viabilizar projetos prioritários, com o apoio de lideranças nacionais, para beneficiar diretamente os guaraparienses.