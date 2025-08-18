Prefeito Ferraço apoia proposta inovadora de sistema de custos na gestão pública

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, recebeu com entusiasmo a proposta apresentada pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), Rodrigo Coelho, durante encontro realizado no Centro de Manutenção Urbana, nesta segunda-feira (18).

A proposta visa implementar um sistema de custos no setor público, uma metodologia inovadora que tem como objetivo mensurar os custos dos serviços públicos e projetos, avaliando os resultados da gestão.

A reunião contou também com a presença do coordenador executivo do Comitê de Custos e do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade (NContas) do TCE-ES, Rodrigo Lubiana, que detalhou a importância da adesão ao projeto para o município. O conselheiro Coelho, após apresentar a proposta, convidou a cidade a firmar um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas para o desenvolvimento dessa metodologia.

Vários municípios já se uniram ao projeto, e Cachoeiro de Itapemirim é um dos municípios que pode se tornar pioneiro na implementação do modelo, que servirá como base para a criação de um guia de gestão eficiente.

“A adesão ao projeto é uma demonstração clara de nosso compromisso com a transparência e eficiência na gestão pública. Acredito que, ao adotar este modelo, Cachoeiro estará não só melhorando o planejamento das ações, mas também proporcionando um controle maior sobre os recursos públicos, garantindo que cada centavo seja bem aplicado para o benefício da nossa população”, disse o prefeito Theodorico Ferraço.

Rodrigo Coelho destacou a importância do projeto que pode tornar a gestão pública mais eficiente, proporcionando redução de custos.

“Este é um projeto inovador que visa transformar a gestão pública, tornando-a mais eficiente e transparente. A adesão de Cachoeiro ao sistema de custos será um marco para o município e um exemplo para outros locais do Brasil. O modelo permitirá que o município tenha uma visão clara dos custos de suas ações e serviços, gerando comparações e, consequentemente, identificando áreas de melhoria. A parceria com o Tribunal de Contas será fundamental para o sucesso da implementação”.

Com a adesão ao projeto, Cachoeiro de Itapemirim estará à frente de muitos outros municípios na busca por uma gestão pública mais eficiente, com foco no uso responsável dos recursos públicos.