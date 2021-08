Prefeitura abre inscrições para o 1º Campeonato de Street Skate de Guarapari

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer iniciou nesta terça-feira (24) as inscrições para o 1° Campeonato Municipal de Street Skate de Guarapari, que será realizado no dia 25 de setembro.



O evento tem como objetivo promover a prática da modalidade e faz parte da programação de aniversário da cidade.

Serviço

Pista de Skate Municipal “Almiro Correa da Silva Júnior – Tuia”, localizada no bairro Muquiçaba.

13h – início dos treinos livres e credenciamento;

14h – início da competição.

As inscrições devem ser feitas no site do evento https://doity.com.br/1-campeonato-municipal-street-skate–guarapari-2021

O evento seguirá os protocolos sanitários de acordo com a Portaria Serport N° 005, de 27 de julho de 2021.