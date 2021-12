Prefeitura abre processo seletivo para contratação de médicos em Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim abriu processo seletivo para contratação temporária e formação de cadastro de reserva de médico generalista. O Edital nº 007/2021, com as regras do certame, foi publicado no Diário Oficial do município desta sexta-feira (3).

As inscrições podem ser feitas exclusivamente de forma online a partir da próxima segunda-feira (6) até quarta-feira (8) no seguinte endereço eletrônico: http://selecao.itapemirim.es.gov.br/processos?secretaria=21. Os candidatos interessados estão isentos do pagamento de taxa de inscrição.

O vencimento para o cargo de médico generalista é de R$ 6.842,89, mais gratificação de R$ 6.000,00 por atuação em unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF), além de um auxílio alimentação. A carga horária é de 20 horas.



O processo seletivo será realizado em uma única etapa, a partir de prova de avaliação de títulos/cursos e tempo de serviço na área, com caráter eliminatório e classificatório.