Prefeitura amplia rede atendimento médico de síndromes gripais em Itapemirim

today6 de janeiro de 2022 remove_red_eye26

Para o enfrentamento da crescente demanda de síndromes gripais, a Prefeitura de Itapemirim ampliou a rede de atendimento dos casos de infecções respiratórias no município. Dezesseis unidades de saúde, dois postos sentinelas e um hospital estão priorizando o atendimento por livre demanda de pessoas com sintomas gripais.

O Pronto-Socorro do Hospital Menino Jesus, em Itaivapa, chegou a registrar 170 atendimentos em um único dia nos primeiros dias de janeiro. No mês de dezembro, a unidade atendeu uma média diária de 102 casos. Já em outubro foram 79 casos.

Como estratégia de ampliação da rede de atendimento, a Prefeitura implantou uma segunda unidade Sentinela, com funcionamento de segunda a domingo, de 7h às 19h, no Centro Especialidades Médicas, em Itaipava, exclusivamente para os casos de síndromes gripais leves, além de disponibilizar testes rápidos de influenza e Covid-19. A outra unidade Sentinela presta atendimento ao munícipe no mesmo horário, na Vila de Itapemirim (Centro).



Outra ação adotada pela Secretaria Municipal de Saúde foi aumentar as equipes que atuam no Pronto-Socorro do Hospital Menino Jesus para o atendimento 24 horas dos casos de síndromes gripais, incluindo os casos mais graves.



E as 16 unidades de saúde, sendo 8 da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 3 Unidades Básicas de Saúde e outras 5 Unidades de Apoio a Saúde da Família, espalhadas pelo município estão priorizando, no horário de 7h às 16h, o atendimento médico de pessoas com sintomas de gripais.