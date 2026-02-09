search

Prefeitura anuncia atrações e programação completa do Carnaval em Marataízes

today9 de fevereiro de 2026
A Prefeitura de Marataízes divulgou a programação oficial do Carnaval 2026, que reúne desfiles de blocos de rua, apresentações musicais e trio elétrico. A agenda contempla atrações na Praia Central e na Praça da Barra.

A folia começa na sexta-feira, dia 13, com shows no trio elétrico da Praia Central. No sábado, a programação segue com apresentações locais e atração nacional, enquanto no domingo e na segunda-feira o Carnaval se divide entre trio elétrico e palco fixo. O encerramento acontece na terça-feira, dia 17, com o tradicional Bloco das Piranhas, na Barra, seguido de show musical.

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Cultura também divulgou a programação dos blocos de rua, reforçando a tradição carnavalesca de Marataízes e o incentivo às manifestações culturais populares. Os desfiles acontecem ao longo de todos os dias de Carnaval, em diversos bairros, com blocos voltados a públicos variados.

Segundo a administração municipal, a proposta é descentralizar a festa, ampliar o acesso da população e fortalecer o turismo durante o período carnavalesco.

Veja abaixo a lista dos blocos com locais de concentração e horários:
SEXTA-FEIRA (13/2)
BLOCO ALEGRIA DE VIVER CCR
17h às 19h

Concentração e saída na Rua da Divisa, ao lado do Mercadão

SÁBADO (14/2)
BLOCO VAI QUEM QUER
19h30 às 21h30

Concentração e saída ao lado da Câmara Municipal

BLOCO MARATAVASCO 
18h às 20h

Concentração e saída em frente ao bar Maratabier

BLOCO ALEGRIA DA BARRA
19h às 21h

Concentração e saída no Bar do Tio Miquinho na Barra

BLOCO DO BARULHO 
19h às 21h

Concentração e saída no Food Park Family, antigo Chalé 70

DOMINGO (15/2)
BLOCO VACA ATOLADA 
17h às 19h 19h

Concentração e saída no Deck da Praia da Lagoa Funda

BLOCO DU OI 
17h às 19h

Concentração e saída na pracinha atrás da Cia do Peixe

BLOCO FLAMARATA 
19h30 às 21h30

Concentração e saída ao lado do Praia Hotel

SEGUNDA (16/2)
BLOCO PECADO É NÃO BRINCAR
17h às 20h30 

Concentração e saída na quadra de Lagoa Dantas

BLOCO BLOKIDS 
17h às 19h 

Concentração e saída na Rua da Sal e Mel

BLOCO BOI OLÁ 
20h às 22h

Concentração e saída atrás do Supermercado Navio

BLOCO DO BUGRE 
17h30 às 19h

Concentração e saída em frente à Feira do Artesão

BLOCO DAS PIRANHAS
20h às 22h

Concentração e saída em frente ao Bar do Beto no Bairro Santa Teresa

TERÇA-FEIRA (17/2)
BLOCO DAS PIRANHAS DA BARRA

17h às 20h

Concentração e saída em frente à Matel

BLOCO BOTE FÉ 
16h às 18h

Concentração e saída em frente à Sorveteria Patinhas

A Secretária de Cultura também organizou a participação das fanfarras nas praias durante o Carnaval.

Veja a programação abaixo:
Sábado, das 09h às 11h30 na Praia Central e a partir das 10h na Praia dos Cações.
Domingo, das 10h às 12h30 na Lagoa do Siri e na Praia Central.
Segunda, das 10h às 12h30 nas praias da Barra e Areia Preta.
Terça, das 9h às 11h, nas praias de Boa Vista e Central.

