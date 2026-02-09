Prefeitura anuncia atrações e programação completa do Carnaval em Marataízes
A Prefeitura de Marataízes divulgou a programação oficial do Carnaval 2026, que reúne desfiles de blocos de rua, apresentações musicais e trio elétrico. A agenda contempla atrações na Praia Central e na Praça da Barra.
A folia começa na sexta-feira, dia 13, com shows no trio elétrico da Praia Central. No sábado, a programação segue com apresentações locais e atração nacional, enquanto no domingo e na segunda-feira o Carnaval se divide entre trio elétrico e palco fixo. O encerramento acontece na terça-feira, dia 17, com o tradicional Bloco das Piranhas, na Barra, seguido de show musical.
Paralelamente, a Secretaria Municipal de Cultura também divulgou a programação dos blocos de rua, reforçando a tradição carnavalesca de Marataízes e o incentivo às manifestações culturais populares. Os desfiles acontecem ao longo de todos os dias de Carnaval, em diversos bairros, com blocos voltados a públicos variados.
Segundo a administração municipal, a proposta é descentralizar a festa, ampliar o acesso da população e fortalecer o turismo durante o período carnavalesco.
Veja abaixo a lista dos blocos com locais de concentração e horários:
SEXTA-FEIRA (13/2)
BLOCO ALEGRIA DE VIVER CCR
17h às 19h
Concentração e saída na Rua da Divisa, ao lado do Mercadão
SÁBADO (14/2)
BLOCO VAI QUEM QUER
19h30 às 21h30
Concentração e saída ao lado da Câmara Municipal
BLOCO MARATAVASCO
18h às 20h
Concentração e saída em frente ao bar Maratabier
BLOCO ALEGRIA DA BARRA
19h às 21h
Concentração e saída no Bar do Tio Miquinho na Barra
BLOCO DO BARULHO
19h às 21h
Concentração e saída no Food Park Family, antigo Chalé 70
DOMINGO (15/2)
BLOCO VACA ATOLADA
17h às 19h 19h
Concentração e saída no Deck da Praia da Lagoa Funda
BLOCO DU OI
17h às 19h
Concentração e saída na pracinha atrás da Cia do Peixe
BLOCO FLAMARATA
19h30 às 21h30
Concentração e saída ao lado do Praia Hotel
SEGUNDA (16/2)
BLOCO PECADO É NÃO BRINCAR
17h às 20h30
Concentração e saída na quadra de Lagoa Dantas
BLOCO BLOKIDS
17h às 19h
Concentração e saída na Rua da Sal e Mel
BLOCO BOI OLÁ
20h às 22h
Concentração e saída atrás do Supermercado Navio
BLOCO DO BUGRE
17h30 às 19h
Concentração e saída em frente à Feira do Artesão
BLOCO DAS PIRANHAS
20h às 22h
Concentração e saída em frente ao Bar do Beto no Bairro Santa Teresa
TERÇA-FEIRA (17/2)
BLOCO DAS PIRANHAS DA BARRA
17h às 20h
Concentração e saída em frente à Matel
BLOCO BOTE FÉ
16h às 18h
Concentração e saída em frente à Sorveteria Patinhas
A Secretária de Cultura também organizou a participação das fanfarras nas praias durante o Carnaval.
Veja a programação abaixo:
Sábado, das 09h às 11h30 na Praia Central e a partir das 10h na Praia dos Cações.
Domingo, das 10h às 12h30 na Lagoa do Siri e na Praia Central.
Segunda, das 10h às 12h30 nas praias da Barra e Areia Preta.
Terça, das 9h às 11h, nas praias de Boa Vista e Central.