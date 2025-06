Prefeitura de Piúma autoriza início da reforma do campo do bairro Niterói

today2 de junho de 2025 remove_red_eye66

A Prefeitura de Piúma deu início às obras de reforma do campo de futebol do bairro Niterói, um local de grande relevância para o lazer e a prática esportiva da comunidade. A revitalização do espaço contará com um investimento de aproximadamente R$ 500 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Dr. Victor Linhalis. A iniciativa representa um importante passo na valorização dos equipamentos públicos e no incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão social e qualidade de vida.

A iniciativa contempla a implementação de um novo sistema de iluminação no campo, a modernização dos vestiários e a reforma dos alambrados, resultando em uma infraestrutura mais segura e eficiente. As intervenções têm como objetivo oferecer um ambiente mais confortável e apropriado para a realização de atividades esportivas.

O prefeito Paulo Cola destacou a importância do investimento. “A reforma do campo do Niterói é uma demanda antiga da população e agora se torna realidade graças ao apoio do deputado Dr. Victor Linhalis. Estamos avançando na valorização dos espaços esportivos, fortalecendo a convivência comunitária e o incentivo ao esporte”, afirmou.

A revitalização do campo do Niterói integra uma série de iniciativas promovidas pela administração municipal com o objetivo de fortalecer a infraestrutura da cidade e proporcionar mais bem-estar e lazer para os moradores da região.