Prefeitura cria questionário para identificar artesãos de Guarapari, link aqui

today11 de janeiro de 2023 remove_red_eye56

A prefeitura de Guarapari colocou à disposição no site do município, um questionário visando identificar os artesãos, residentes na cidade.

O objetivo da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) é identificar as principais características dos artesãos que atuam no município, e levantar dados importantes sobre o artesanato local, considerando a percepção do artesão e de suas peças artesanais.

O questionário estará disponível de 10 de janeiro até 28 de fevereiro de 2023, no site da Prefeitura

https://www.guarapari.es.gov.br/pagina/ler/2214/questionario-do-artesanato

Para a secretária Helione Bacovis, a participação desses profissionais no questionário, que é online e gratuito, é de extrema relevância para formação de um cadastro municipal das atividades artesanais, para possível participação em novo e moderno espaço criado pela Prefeitura, visando a comercialização qualificada da produção artesanal local.