Prefeitura da Serra leva advogados de graça ao Terminal de Laranjeiras

11 de agosto de 2022

A Prefeitura da Serra conta com o Departamento de Assistência Judiciária (Dajum), que oferece gratuitamente advogados para assuntos referentes à Vara de Família. Nesta sexta-feira (12), o departamento estará prestando atendimento no Terminal de Laranjeiras, das 8 às 17 horas.

A ação acontece em comemoração ao Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto. Quem for ao local poderá obter orientações ou dar entrada em processos referentes a ações de alimentos, divórcio (litigioso ou consensual), guarda, reconhecimento e dissolução de união estável, alvará para liberação de valores, alvará para liberação de corpo, tutela e curatela entre outros, tudo de graça.

É importante que o munícipe leve documentos oficiais de identidade, CPF, comprovante de residência, documento que comprove renda de até três salários mínimos e outros documentos que sejam pertinentes ao caso que será apresentado aos advogados.

A secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota, destaca a importância de realizar ações itinerantes e lembra o aumento de atendimentos da Assistência Judiciária depois que o departamento passou a fazer ações externas. “Nós triplicamos o número de atendimentos, em relação ao ano passado. No primeiro semestre foram feitos 4.802 atendimentos, três vezes mais que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.599”, afirma a secretária.