Prefeitura da Serra realiza, no sábado (27), mutirão visando zerar fila para cirurgias gerais

today24 de maio de 2023 remove_red_eye52

No próximo sábado (27), das 8 às 15 horas, vai acontecer mais um mutirão de saúde, que visa zerar a fila de atendimentos para cirurgias gerais, no município.

É o mutirão pré-cirúrgico, que vai acontecer no Ambulatório Municipal de Especialidades (AMES), localizado em Jardim Limoeiro. A organização da ação, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, está com a expectativa de atender cerca de 1.200 pacientes, que foram previamente agendados para sua última consulta e exames antes de operar.

Ao todo, serão feitos 600 atendimentos, zerando a fila para cirurgia geral, que engloba retirada de hérnias, vesículas e lipomas.

Os outros 600 pacientes estão agendados para pacientes que estão à espera da cirurgia de catarata. Neste sábado, serão realizadas as consultas pré-cirúrgicas para o procedimento.

Entenda como serão os atendimentos

Das 8 às 15 horas, as equipes de Saúde da Serra vão realizar consultas, solicitar e agendar a realização dos exames pré-operatórios: sangue, ultrassonografia.

Também será realizado o risco cirúrgico com cardiologista. Vale a pena reforçar: os pacientes já estão previamente agendados pelas equipes da rede básica de saúde da Serra.

Otimização da resposta para o munícipe

Ações, com o caráter de mutirão encurtam, em até quatro meses, o caminho que separa o momento do diagnóstico até a realização da cirurgia.

Após a conclusão dessa etapa, o paciente passa por uma avaliação final do cirurgião, antes de ser submetido ao procedimento.

Os procedimentos, realizados em uma parceria entre a prefeitura da Serra e o Governo Estadual, ainda sofrem reflexo da pandemia da Covid-19, momento em que os casos de atendimento eletivo precisaram ser suspensos.

Unidades de Saúde são os primeiros acessos

A porta de entrada para o serviço continua sendo a Unidade de Saúde (US), ou seja, as pessoas que participam dos mutirões já estão com os encaminhamentos para as cirurgias eletivas em mãos, emitidos pela equipe da US.