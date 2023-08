Prefeitura da Serra vai devolver valor da taxa de concurso anulado, saiba como aqui

today3 de agosto de 2023 remove_red_eye70

A prefeitura da Serra publicou no Diário Oficial da última terça-feira (1º) o extrato de anulação do contrato para a realização do concurso público edital nº 001/2020. O certame estava em processo de judicialização desde 2021 devido a indícios de irregularidades apontadas pela atual gestão.

Com a anulação deste contrato, a prefeitura da Serra poderá, ainda neste ano, contratar uma nova empresa para a realização de concurso público. A previsão é que o edital seja publicado no primeiro trimestre de 2024, com 1.500 vagas de níveis técnico, médio e superior.

Para os cargos de nível técnico, serão vagas para técnico de informática e de enfermagem. Já as de nível médio serão para agente administrativo.

As vagas de nível superior serão para analista de sistemas, auditor fiscal, auditor público interno, arquiteto, assistente social, contador, engenheiro, psicólogo, enfermeiro, médico, nutricionista, educador físico, professor, pedagogo e outros.

O salário para os níveis técnicos e médio é de R$ 1.428,00 e para nível superior é de R$ 3.216,04. A prefeitura paga ainda auxílio alimentação no valor de R$ 650,00.

Devolução da taxa

As pessoas que se inscreveram no concurso público edital nº 001/2020 podem solicitar a devolução do valor pago pela taxa – R$ 65 para os cargos de níveis fundamental e médio e R$ 85 para os de nível superior.

Os candidatos terão 60 dias para solicitar o ressarcimento no endereço eletrônico http://concursos.serra.es.gov.br. É preciso indicar uma conta corrente válida em nome do candidato para receber o valor.

Dúvidas a respeito da devolução podem ser esclarecidas por meio do e-mail [email protected]; ou via mensagem de WhatsApp pelo número (27) 98182-0040, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Após o prazo de 60 dias para requerimento de devolução, a prefeitura da Serra terá mais 60 dias para realizar os pagamentos.