Prefeitura de Alfredo Chaves abre Processo Seletivo para motoristas do transporte escolar

today19 de janeiro de 2026 remove_red_eye52

A Prefeitura de Alfredo Chaves publicou o Edital nº 001/2026 que dispõe sobre a realização de Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva para o cargo de Motorista de Transporte Escolar, em regime de designação temporária, para atuação no ano letivo de 2026.

As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias 20 e 21 de janeiro de 2026, das 8h às 15h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Honorilda Santiago, nº 32, bairro Santa Terezinha.

Para concorrer, é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima “D”, além de curso específico de Transporte Escolar com carga horária mínima de 20 horas/aula. A carga horária é de 40 horas semanais, com vencimento de R$ 1.621,00.

A classificação dos candidatos será feita por meio de análise da documentação e da experiência profissional comprovada na função. O edital completo, com todas as regras, cronograma e documentação exigida está disponível no site oficial da Prefeitura: www.alfredochaves.es.gov.br.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL