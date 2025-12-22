Prefeitura de Alfredo Chaves cria Disque Entulhos: multa para quem não cumprir regras

A Prefeitura de Alfredo Chaves informa que a partir do dia 05 de janeiro o recolhimento de entulhos na Sede do município passará a seguir rigorosamente um cronograma, com retirada somente mediante agendamento prévio. De acordo com as novas diretrizes, o cidadão deverá entrar em contato pelo telefone (27) 92001-0940 para solicitar o serviço.

Entulhos de construção civil, galhagens de árvores, móveis velhos, restos de podas e resíduos provenientes de reformas deverão ser armazenados adequadamente e colocados para fora exclusivamente no dia agendado junto à Secretaria de Serviços Urbanos.

A administração municipal reforça que não será permitido o descarte irregular desses materiais em calçadas, lotes vazios ou em qualquer outro ponto da cidade. O descumprimento das normas resultará em multa, conforme prevê a legislação municipal vigente. Para garantir a efetividade da medida, haverá fiscalização diária, com o objetivo de manter a limpeza urbana, a organização dos espaços públicos e a estética da cidade.

A população também poderá colaborar denunciando práticas irregulares por meio da Ouvidoria Municipal, contribuindo para um município mais limpo e organizado.

As medidas estão amparadas pelo Decreto nº 1.183/2018 e pelas Leis Municipais nºs 172/2007, 207/2008 e 06/2008. A Prefeitura reforça que a colaboração da população é fundamental para o bom funcionamento do serviço e para a preservação do bem-estar coletivo.

Disque Entulhos: (27) 92001-0940

Confira o cronograma de Coleta de Entulho nos bairros

Ouvidoria Municipal: (27) 92001-0391 ou www.alfredochaves.es.gov.br