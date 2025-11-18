Prefeitura de Alfredo Chaves inicia testes da nova nota fiscal eletrônica

O período de teste se estenderá até 31 de dezembro de 2025, com o objetivo de preparar empresas, prestadores de serviço e o comércio para a obrigatoriedade que se inicia em janeiro de 2026

A Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves informa aos contribuintes que, a partir de 04 de dezembro de 2025, entrará em vigor, em caráter de teste no município, o novo modelo de nota fiscal eletrônica. O período de teste se estenderá até 31 de dezembro de 2025, com o objetivo de preparar empresas, prestadores de serviço e o comércio para a obrigatoriedade que se inicia em janeiro de 2026.

Esse novo modelo está alinhado às recentes mudanças promovidas pela reforma tributária nacional, que definiu um novo layout para a emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e) e nota fiscal do consumidor eletrônica (NFC-e).

Os Micro Empreendedores Individuais irão continuar a emitir suas notas por meio do emissor nacional.

Por que a mudança?

Com o novo modelo, a emissão de notas fiscais será padronizada em todo o país, permitindo maior simplicidade, integração e transparência no registro das operações.

Para o município de Alfredo Chaves, isso significa que os sistemas e os processos estarão preparados para a nova lógica tributária, reduzindo riscos de rejeição de documentos e adaptando-se aos novos requisitos.

Como será o teste em Alfredo Chaves

Durante o período entre 4 de dezembro e 31 de dezembro de 2025, os contribuintes que atuam em Alfredo Chaves poderão:

– emitir a nova nota fiscal eletrônica no novo layout disponibilizado, mesmo que ainda não seja obrigatório;

– familiarizar-se com os campos exigidos, o sistema de emissão e os relatórios de acompanhamento;

– receber suporte e orientações da Secretaria de Fazenda ou órgão competente da Prefeitura para esclarecer dúvidas e resolver eventuais adequações de sistema;

– utilizar o tempo de teste para ajustar seus processos internos, treinamentos de equipe e integração com o novo modelo, de forma a evitar transtornos quando a obrigatoriedade iniciar em janeiro.

Entrará em vigor em janeiro de 2026

Em 1º de janeiro de 2026 o novo modelo passará a ser obrigatório para todos os emissores no município de Alfredo Chaves. Após essa data, as notas fiscais emitidas no formato antigo poderão ser rejeitadas ou não aceitas pelas autoridades, o que pode comprometer o faturamento, operações e conformidade tributária.

Orientações aos contribuintes

Para garantir uma transição tranquila, a Prefeitura de Alfredo Chaves recomenda:

– entrar em contato com seu software emissor de notas ou empresa de contabilidade para verificar se está compatível com o novo layout;

– treinar colaboradores que emitem ou gerenciam notas fiscais para conhecerem os novos campos, informações e prazos;

– participar das orientações, workshops ou manuais que a Prefeitura disponibilizará nesse período de teste;

– aproveitar o período de dezembro para emitir algumas notas teste, verificar funcionamento e corrigir eventuais inconsistências;

– manter documentação e backups das emissões e sistemas, conforme orientação fiscal, para garantir a conformidade.

Compromisso da Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves reafirma seu compromisso com o ambiente de negócios local, facilitando a adaptação à nova norma e minimizando impactos para os empreendedores. Por meio da Secretaria Municipal de Finanças serão disponibilizados canais de atendimento, orientações personalizadas e acompanhamento durante o teste.

Dessa forma, a Prefeitura antecipa e prepara o município para a nova era da nota fiscal eletrônica, contribuindo para uma gestão tributária mais moderna, transparente e eficiente – beneficiando tanto os contribuintes quanto o desenvolvimento local.

Informações na Coordenadoria de Tributação: (27) 27 92001-0938