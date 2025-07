Prefeitura de Alfredo Chaves lança programa para impulsionar o turismo e gerar renda local

today3 de julho de 2025 remove_red_eye47

Proposta é incentivar a oferta de hospedagem domiciliar com café da manhã para a 50ª Festa da Banana e do Leite e para outros períodos do ano, especialmente em residências com quartos disponíveis para receber visitantes

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Sala do Empreendedor, lançou o Programa Cama e Café, uma iniciativa que visa fortalecer o turismo local ao mesmo tempo em que promove geração de renda para moradores do município. A proposta é incentivar a oferta de hospedagem domiciliar com café da manhã para a 50ª Festa da Banana e do Leite e para outros períodos do ano, especialmente em residências com quartos disponíveis para receber visitantes.

Voltado para empreendedores locais e famílias interessadas, o projeto possibilita que moradores cadastrem seus imóveis e ofereçam hospedagem alternativa e acolhedora, em estilo comum em diversas regiões turísticas do Brasil e do mundo. A ideia é aproveitar a estrutura já existente nas residências e ampliar a rede de acolhimento da cidade, principalmente durante eventos, feriados e períodos de alta temporada.

As inscrições vão até 16 de julho. Para participar, os interessados devem preencher um formulário ON-LINE com informações pessoais e detalhes sobre o imóvel, como localização, tipo de acomodação, número de quartos e capacidade de hóspedes. Também são solicitadas informações sobre as comodidades oferecidas, como disponibilidade de café da manhã, internet/Wi-Fi, garagem, TV, se o local aceita animais de estimação, entre outros. Um edital foi publicado para orientar sobre a adesão ao programa, assim como o Decreto 2248/2025, que regulamenta a iniciativa.

O projeto é uma oportunidade para moradores se integrarem ao setor turístico e contribuírem para o fortalecimento da economia local. “Além de acolher melhor nossos visitantes, estamos valorizando os empreendedores locais, promovendo a hospitalidade e o charme do nosso município, que é repleto de belezas naturais, tradições e sabores típicos”, destaca o prefeito Hugo Luiz.

A ação também reforça a importância da participação da comunidade no desenvolvimento sustentável do turismo em Alfredo Chaves, especialmente em áreas como o agroturismo, ecoturismo e eventos culturais.

Um Edital foi publicado para orientar as pessoas interessadas na iniciativa. CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O LINK DE INSCRIÇÃO. CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL E O DECRETO DE CRIAÇÃO.

Os interessados em aderir ao programa podem procurar a Sala do Empreendedor, localizada na sede da Prefeitura, para mais informações e orientações sobre como participar.