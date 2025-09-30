Prefeitura de Anchieta abre credenciamento para farmácias

A Prefeitura de Anchieta publicou o Edital nº 001/2025 para credenciar farmácias e drogarias interessadas em vender medicamentos e produtos de perfumaria com desconto aos servidores municipais, com pagamento via desconto em folha.

O credenciamento é voltado a estabelecimentos com sede ou filial em Anchieta e permanece aberto até 31 de dezembro de 2028. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou via governo digital.

As farmácias credenciadas devem oferecer, no mínimo, 10% de desconto em medicamentos e 5% em produtos de perfumaria. O Município atuará apenas como intermediador, repassando os valores descontados dos servidores, sem assumir custos das compras.

O acordo terá validade de até 60 meses, conforme assinatura, e o edital define regras, documentos exigidos e possíveis penalidades em caso de descumprimento.