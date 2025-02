Prefeitura de Anchieta define calendário de pagamentos dos servidores

A Prefeitura de Anchieta divulgou o calendário de pagamento dos salários dos servidores para 2025, com o depósito em conta sempre realizado no último dia útil de cada mês. A medida facilita o planejamento financeiro familiar para o ano.

“Definir o calendário de pagamento no início do ano é uma forma de ajudar os servidores a se planejar”, disse o prefeito Leonardo Abrantes. “Eles podem sentar com suas famílias para decidir quando fazer despesas, escolher a data melhor para parcelamentos”, completou.