Prefeitura de Anchieta distribui pulseiras para segurança de crianças nas praias

today26 de junho de 2025 remove_red_eye29

Durante as férias escolares de julho, entre os dias 14 de julho e 1º de agosto, as famílias que visitarem Anchieta contarão com reforço na segurança nas praias de Castelhanos e Costa Azul, em Iriri. Uma das medidas adotadas será a distribuição de pulseiras de identificação para as crianças, permitindo que os pais as utilizem como forma preventiva para evitar que os pequenos se percam nas áreas de grande movimentação.

Com o objetivo de ampliar o alcance das atividades, os Anjos da Praia estarão em tendas estrategicamente distribuídas ao longo da orla. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Anchieta e incluirá, em sua equipe, estagiários a partir dos 15 anos de idade. Esses jovens terão papel fundamental no apoio às ações educativas e preventivas voltadas à população e aos visitantes, contribuindo para um ambiente mais seguro e consciente.

Segundo o presidente da Associação Anjos da Praia, Jorge Egbert Weytingh Junior, a iniciativa representa uma valiosa oportunidade para jovens da rede pública de ensino, integrantes de grupos de jovens de igrejas locais e universitários em fase de conclusão de curso. “Além de adquirirem experiência prática e contribuírem com a comunidade, os participantes recebem reconhecimento formal por meio de certificados e outros benefícios”, destacou o presidente. A ação reforça o compromisso da associação com o desenvolvimento pessoal, social e profissional da juventude.

“Cadastramos as famílias colocando uma pulseira numerada nas crianças para, caso se percam, a gente consiga localizá-las para promover o reencontro com a família de forma segura”, explicou o presidente. “É gratuito e as famílias concorrem a brindes dos parceiros”, detalhou.

Com menos de um mês para o início do período de ação, os preparativos já estão em ritmo acelerado. Jorge, responsável pela organização, já começou a receber os primeiros contatos de interessados em participar. Quem quiser obter mais informações ou confirmar presença pode entrar em contato diretamente pelo celular: (27) 99871-3001.