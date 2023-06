Prefeitura de Anchieta e Santuário firmam parceria para manter Museu Nacional

Em comemoração ao Dia Nacional de São José de Anchieta, a prefeitura de Anchieta e o Santuário Nacional de Anchieta celebraram no último dia 09, a assinatura do termo de fomento em prol do Museu Nacional de São José de Anchieta. A parceria entre as duas instituições têm como objetivo fortalecer, manter, promover, conservar e disponibilizar todo acervo do museu.

A solenidade de assinatura ocorreu após a missa solene em honra ao padroeiro do Brasil, ocorrida no dia 09. Assinaram o documento o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri; o reitor do Santuário, padre Álvaro Negromonte, Sj; o vice-prefeito, Carlos Waldir de Souza; a gerente de Cultura e Patrimônio Histórico, Maria Fernanda de Barros, além dos vereadores presentes ao evento.

Para o prefeito Fabrício Petri, a parceria é essencial para democratizar fatos da história capixaba e do Brasil. “Sediamos um Santuário Nacional e um importante museu que retrata a história do nosso País e de um santo que é padroeiro nacional. Lá estão importantes documentos e artefatos que devem estar à disposição de todos”, disse.

O valor do repasse será de R$ 253.558,33 com vigência de 12 meses. O objetivo do termo é promover, manter, conservar e disponibilizar o Museu Nacional de São José de Anchieta, bem como todo o seu acervo histórico, arqueológico, artístico, ecológico, cultural e patrimonial como um espaço aberto e acessível para a comunidade local e visitantes, permitindo que o patrimônio seja apreciado por todos os interessados.

O Museu Nacional de São José de Anchieta, situado no complexo do Santuário, no Centro de Anchieta, é reconhecido como um importante patrimônio histórico e cultural, abrigando uma vasta coleção que retrata a vida e a obra do Apóstolo do Brasil, São José de Anchieta, além de expor artefatos dos povos originários e documentos relevantes para a compreensão da história religiosa e cultural da região.

foto Jonas Pereira