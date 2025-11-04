Prefeitura de Cachoeiro amplia transporte para pacientes de hemodiálise

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim ampliou o atendimento aos pacientes que realizam hemodiálise, garantindo transporte gratuito, seguro e regular para os centros de tratamento. Atualmente, 117 pacientes são beneficiados com o serviço, o que representa um importante avanço no cuidado com a saúde da população.

Os atendimentos estão distribuídos da seguinte forma:

Cachoeiro de Itapemirim: 91 pacientes

Guaçuí: 18 pacientes

Guarapari: 2 pacientes

Vila Velha: 4 pacientes

Vitória: 2 pacientes

O prefeito Theodorico Ferraço destacou a importância da iniciativa para a melhoria da qualidade de vida dos cachoeirenses.

“Estamos ampliando um serviço essencial, que garante dignidade e tranquilidade a quem precisa realizar hemodiálise. Nosso compromisso é cuidar das pessoas, especialmente daquelas que enfrentam tratamentos contínuos e delicados”, afirmou Ferraço.

A secretária municipal de Saúde, Renata Fiório, reforçou que a ampliação do transporte é fruto de uma gestão atenta e comprometida com o bem-estar da população.

“Cada paciente atendido representa uma vida cuidada com responsabilidade e respeito. Esse serviço é um exemplo de como o SUS funciona na prática, levando acesso e acolhimento a todos”, destacou Renata.