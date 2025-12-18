Prefeitura de Cachoeiro anuncia abono de R$ 2 mil para o magistério

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou o pagamento de abono no valor de R$ 2 mil destinado aos profissionais do magistério. O benefício contempla professores, profissionais da educação e servidores do setor administrativo vinculados à área.

Além do abono, o município já havia confirmado o pagamento de um tíquete-alimentação extra de R$ 1.000,00, que será creditado nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro, reforçando o compromisso da gestão com a valorização dos servidores municipais.

O prefeito em exercício, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, destacou que as medidas são resultado de uma condução responsável das contas públicas.

“Esse é o resultado de uma gestão comprometida com a austeridade, o equilíbrio fiscal e, principalmente, com a valorização de quem faz o serviço público acontecer todos os dias. Cuidar das contas é essencial para garantir benefícios reais aos servidores”, afirmou.

Júnior Corrêa também lembrou que, no mês de novembro, a administração municipal atendeu a uma reivindicação histórica dos professores, garantindo o pagamento do piso nacional do magistério, com retroativos ao mês de janeiro de 2025.

“Cumprir o piso nacional do magistério, com pagamento retroativo, e agora conceder esse abono demonstra nosso respeito aos profissionais da educação. Valorizar o servidor é investir diretamente na qualidade dos serviços prestados à população”, completou.

As iniciativas reforçam o empenho da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em manter as contas públicas organizadas, ao mesmo tempo em que reconhece e valoriza o trabalho dos servidores municipais.