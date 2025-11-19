Prefeitura de Cachoeiro anuncia convocação do cadastro de reserva do magistério

A educação de Cachoeiro de Itapemirim avançará para 2026 com um conjunto de ações estratégicas anunciadas pelo prefeito em exercício, Júnior Corrêa, e pela Secretaria Municipal de Educação (SEME), na pessoa da secretária Celeida Chamão. A principal novidade é a convocação dos aprovados no cadastro de reserva do concurso do magistério, dentro do número de vagas previstas no edital — medida que reforça o compromisso da gestão com a valorização do serviço público e com o fortalecimento da rede municipal de ensino.

Segundo o prefeito, a convocação é resultado direto do trabalho de reorganização da estrutura educacional realizado ao longo do ano, permitindo que a rede avance com segurança na ampliação de seu quadro efetivo.

Além da convocação dos concursados, a Prefeitura também renovará os contratos vigentes dos profissionais temporários da educação, garantindo uma transição mais equilibrada e eficiente até o início do próximo ano letivo. Essa medida assegura estabilidade à rotina escolar, especialmente no período em que novos profissionais efetivos passam a assumir suas funções.

Paralelamente, a SEME também lançará um novo processo seletivo para formação de cadastro de reserva, garantindo que a secretaria mantenha profissionais habilitados para suprir demandas emergenciais ao longo do ano.

“Estamos cumprindo o compromisso de chamar os aprovados dentro das vagas do concurso e fortalecendo o quadro efetivo da nossa rede. Esse é um passo importante, fruto de um trabalho sério de reorganização da educação ao longo do ano. Ao mesmo tempo, renovaremos os contratos atuais para assegurar uma transição tranquila e responsável, garantindo continuidade no atendimento às nossas escolas”, disse Júnior Corrêa, prefeito em exercício.

“A rede municipal vive um momento de reconstrução, planejamento e valorização. Convocar novos efetivos, renovar contratos e abrir um novo processo seletivo nos permite iniciar 2026 com estabilidade e preparo. Nosso compromisso é garantir que todas as escolas tenham profissionais qualificados desde o primeiro dia de aula”, garantiu Celeida Chamão, secretária municipal de Educação.

Com esse pacote de medidas, a Prefeitura reforça a prioridade dada à educação e reafirma o compromisso de assegurar qualidade, continuidade e organização na rede municipal de ensino em 2026.